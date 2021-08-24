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Video: Скільки може заробляти хореограф? Сергій Костецький про особливості професії

Вони навчають людей пластики та закохують у танці! Так, мова сьогодні піде про хореографів. Ми поспілкувалися з відомим представником цієї професії Сергієм Костецьким, щоб з'ясувати: Скільки можна заробити на людях, які не вміють пластично рухатися? Чи важко танцювати стриптиз? І зрештою, як запам'ятовувати всі танцювальні рухи? [read_more_news] Усі подробиці — у нашій рубриці "Професії". Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії бармена. Фото: Unsplash, sergdance

Скільки може заробляти хореограф? Сергій Костецький про особливості професії
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Вони навчають людей пластики та закохують у танці!

Так, мова сьогодні піде про хореографів.

Ми поспілкувалися з відомим представником цієї професії Сергієм Костецьким, щоб з’ясувати:

Скільки можна заробити на людях, які не вміють пластично рухатися?

Чи важко танцювати стриптиз?

І зрештою, як запам’ятовувати всі танцювальні рухи?

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Усі подробиці — у нашій рубриці “Професії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії бармена.

Фото: Unsplash, sergdance

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ICTV / Ранок / Скільки може заробляти хореограф? Сергій Костецький про особливості професії / 24.08.2021 16:15
24.08.2021 16:15

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