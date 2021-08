Скільки може заробляти хореограф? Сергій Костецький про особливості професії

Вони навчають людей пластики та закохують у танці!

Так, мова сьогодні піде про хореографів.

Ми поспілкувалися з відомим представником цієї професії Сергієм Костецьким, щоб з’ясувати:

Скільки можна заробити на людях, які не вміють пластично рухатися?

Чи важко танцювати стриптиз?

І зрештою, як запам’ятовувати всі танцювальні рухи?

Усі подробиці — у нашій рубриці “Професії”.

Фото: Unsplash, sergdance

