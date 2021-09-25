Рожева машина та привітні клієнтки. Таксистка про особливості професії

Перукар про секрети професії і головні помилки новачків
Чи плюють у їжу? Офіціант розповів про секрети професії
Стрибнути з парашутом заради вдалого кадру: фотограф про секрети професії
Зливає додому алкоголь? Бармен розповів про тонкощі професії
Шанс на успішне майбутнє: як відома дизайнерка навчала вихованок інтернату шиттю
Як знайти себе в житті після інтернату: унікальний проект Дівчата Pro
Чим живуть сучасні художники: відверте інтерв’ю
Що бачить “людина-рентген”, та чи не заважає це йому в побуті
“Вагнергейт”: Україна — знову у центрі міжнародного скандалу?
Київ дає здачу Росії в інформаційній війні — що з цього вийде? Думка Казаріна
Велика війна з Росією буде вже цієї осені? Експерти відповіли на гострі питання глядачів
“ІДІЛ” VS “Талібан”: кому дістанеться багатостраждальний Афганістан?