Рожева машина та привітні клієнтки. Таксистка про особливості професії

До водіїв таксистів усі вже звикли.

А от про красивих жінок за кермом рожевих машин — багато ще й зовсім нічого не чули.

Ми поспілкувались із водійкою таксі Аллою Остапенко, щоб з’ясувати:

Як часто чоловіки залицяються до жінки, що працює в таксі?

Чи є небезпека на роботі, коли ти жінка-таксистка?

І як часто стикається на дорогах з конфліктними ситуаціями?

Усі подробиці — у нашій рубриці “Професії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії хореографа.

Фото: Pexels, Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.