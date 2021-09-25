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Video: Рожева машина та привітні клієнтки. Таксистка про особливості професії

До водіїв таксистів усі вже звикли. А от про красивих жінок за кермом рожевих машин — багато ще й зовсім нічого не чули. Ми поспілкувались із водійкою таксі Аллою Остапенко, щоб з'ясувати: Як часто чоловіки залицяються до жінки, що працює в таксі? Чи є небезпека на роботі, коли ти жінка-таксистка? І як часто стикається на дорогах з конфліктними ситуаціями? [read_more_news] Усі подробиці — у нашій рубриці "Професії". Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії хореографа. Фото: Pexels, Unsplash

Рожева машина та привітні клієнтки. Таксистка про особливості професії
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До водіїв таксистів усі вже звикли.

А от про красивих жінок за кермом рожевих машин — багато ще й зовсім нічого не чули.

Ми поспілкувались із водійкою таксі Аллою Остапенко, щоб з’ясувати:

Як часто чоловіки залицяються до жінки, що працює в таксі?

Чи є небезпека на роботі, коли ти жінка-таксистка?

І як часто стикається на дорогах з конфліктними ситуаціями?

Також по темі: Перукар про секрети професії і головні помилки новачків "Не можна бездумно йти за модою". Візажистка про особливості професії Скільки заробляють таксисти: секрети професії

Усі подробиці — у нашій рубриці “Професії”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії хореографа.

Фото: Pexels, Unsplash

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ICTV / Ранок / Рожева машина та привітні клієнтки. Таксистка про особливості професії / 25.09.2021 11:40
25.09.2021 11:40

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