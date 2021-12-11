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Video: Влада травить свій народ? Причина масових протестів у Сербії

Чому протестують серби. Будь-який уряд у будь-якій державі завжди знаходиться у пошуку грошей — ресурсу, якого вічно бракує. Сербська влада начебто знайшли додаткове джерело фінансування — поклади корисних копалин, до яких виявляють інтерес іноземні корпорації. Але прості люди проти видобутку підземного добра. Адже за нього доведеться розплачуватися занапащеним навколишнім середовищем. Їх не залякати навіть поліцейськими, палицями та сльозогінним газом. Такого президент Александр Вучич точно не чекав... [read_more_news] То як сербська влада травить свій же народ? І до чого тут Росія? Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому на Балканах неспокійно. Фото: Александар Вучић

Влада травить свій народ? Причина масових протестів у Сербії
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Чому протестують серби.

Будь-який уряд у будь-якій державі завжди знаходиться у пошуку грошей — ресурсу, якого вічно бракує.

Сербська влада начебто знайшли додаткове джерело фінансування — поклади корисних копалин, до яких виявляють інтерес іноземні корпорації.

Але прості люди проти видобутку підземного добра.

Адже за нього доведеться розплачуватися занапащеним навколишнім середовищем.

Їх не залякати навіть поліцейськими, палицями та сльозогінним газом.

Такого президент Александр Вучич точно не чекав…

Також по темі: Селф-мейд політик: чи зупинить новий канцлер Німеччини Олаф Шольц Північний Потік-2? На Балканах неспокійно. У Сербії може повторитися «донбаський сценарій»? Кібервійна світового масштабу. Чи помстяться США Росії за хакерські атаки?

То як сербська влада травить свій же народ?

І до чого тут Росія?

Дивіться у сюжеті міжнародного оглядача Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому на Балканах неспокійно.

Фото: Александар Вучић

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ICTV / Ранок / Влада травить свій народ? Причина масових протестів у Сербії / 11.12.2021 16:00
11.12.2021 16:00

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