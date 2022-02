Відповіді з народу: чи вірять українці у напад Росії та чи готові боронити країну

Нині звідусіль говорять про ризик повномасштабного нападу Росії на Україну.

І про те, що Росія готує план блискавичної війни проти України з можливим захопленням Києва.

Нещодавно відвідав Київ прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

На кордонах України – вже 60 російських бойових груп, – заявив політик, посилаючись нібито на дані британської розвідки.

Ранок у Великому Місті вирішив розпитати киян та гостей столиці, що вони думають з приводу повномасштабного нападу Росії.

Чи вірять українці у повномасштабний напад Росії?

Чи готові боронити свою землю зі зброєю в руках

Що сказали б Путіну?

Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Фото: Рixabay

