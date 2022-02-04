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Video: Відповіді з народу: чи вірять українці у напад Росії та чи готові боронити країну

Нині звідусіль говорять про ризик повномасштабного нападу Росії на Україну. І про те, що Росія готує план блискавичної війни проти України з можливим захопленням Києва. Нещодавно відвідав Київ прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. На кордонах України - вже 60 російських бойових груп, - заявив політик, посилаючись нібито на дані британської розвідки. Ранок у Великому Місті вирішив розпитати киян та гостей столиці, що вони думають з приводу повномасштабного нападу Росії. [read_more_news] Чи вірять українці у повномасштабний напад Росії? Чи готові боронити свою землю зі зброєю в руках Що сказали б Путіну? Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що думають харківяни про війну. Фото: Рixabay

Відповіді з народу: чи вірять українці у напад Росії та чи готові боронити країну
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Нині звідусіль говорять про ризик повномасштабного нападу Росії на Україну.

І про те, що Росія готує план блискавичної війни проти України з можливим захопленням Києва.

Нещодавно відвідав Київ прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

На кордонах України – вже 60 російських бойових груп, – заявив політик, посилаючись нібито на дані британської розвідки.

Ранок у Великому Місті вирішив розпитати киян та гостей столиці, що вони думають з приводу повномасштабного нападу Росії.

Також по темі: Ціна капітуляції: що втратить Україна у разі поразки у війні Навіщо Кремлю війна з Україною? Союзники України: які країни на нашому боці у війні проти Росії

Чи вірять українці у повномасштабний напад Росії?

Чи готові боронити свою землю зі зброєю в руках

Що сказали б Путіну?

Детальніше дивіться в сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що думають харківяни про війну.

Фото: Рixabay

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ICTV / Ранок / Відповіді з народу: чи вірять українці у напад Росії та чи готові боронити країну / 04.02.2022 14:30
04.02.2022 14:30

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