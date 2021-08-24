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Video: Від Київської Русі до сучасної України. Зворушливий перформенс до Дня Незалежності

До 30-річчя Незалежності на Майдані представили зворушливе відео, присвячене історії України.  У ньому було все,через що довелось пройти нашій Батьківщині, починаючи від Давньоруських часів та закінчуючи війною на Сході України. Княжа доба та Козацтво, Національно-визвольні змагання та кадри Другої світової війни, Розстріляне Відродження та Революція Гідності... [read_more_news] Про все те, чим нам варто пишатися, і те, що слід оплакувати — дивіться у зворушливому перформансі. Нагадаємо, раніше ми підбивали головні підсумки Незалежності України. Фото: Офіційне інтерне-представництво Президента України

Від Київської Русі до сучасної України. Зворушливий перформенс до Дня Незалежності
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До 30-річчя Незалежності на Майдані представили зворушливе відео, присвячене історії України. 

У ньому було все,через що довелось пройти нашій Батьківщині, починаючи від Давньоруських часів та закінчуючи війною на Сході України.

Княжа доба та Козацтво, Національно-визвольні змагання та кадри Другої світової війни, Розстріляне Відродження та Революція Гідності…

Також по темі: Що ми повинні були вивчити за 30 років? Павло Казарін про головні уроки Незалежності 30-річчя Незалежності: добірка зворушливих пісень про Україну Святкування крізь сльози на очах. Що для мене Незалежність?

Про все те, чим нам варто пишатися, і те, що слід оплакувати — дивіться у зворушливому перформансі.

Нагадаємо, раніше ми підбивали головні підсумки Незалежності України.

Фото: Офіційне інтерне-представництво Президента України

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ICTV / Ранок / Від Київської Русі до сучасної України. Зворушливий перформенс до Дня Незалежності / 24.08.2021 13:15
24.08.2021 13:15

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