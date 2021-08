Від Київської Русі до сучасної України. Зворушливий перформенс до Дня Незалежності

До 30-річчя Незалежності на Майдані представили зворушливе відео, присвячене історії України.

У ньому було все,через що довелось пройти нашій Батьківщині, починаючи від Давньоруських часів та закінчуючи війною на Сході України.

Княжа доба та Козацтво, Національно-визвольні змагання та кадри Другої світової війни, Розстріляне Відродження та Революція Гідності…

Про все те, чим нам варто пишатися, і те, що слід оплакувати — дивіться у зворушливому перформансі.

Фото: Офіційне інтерне-представництво Президента України

