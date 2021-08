Що ми повинні були вивчити за 30 років? Павло Казарін про головні уроки Незалежності

Сьогодні Україна святкує свій 30-ий День Народження.

Більшість українців старші за свою країну.

І все, що нас оточує, лише наших рук справа.

Іноді ми любимо порівнювати свою державу із більш успішними європейськими сусідами – та робити висновки про можливості, які ми начебто втратили…

Проте насправді, все що відбувалося в Україні останні 30 років – закономірно.

Чому?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

