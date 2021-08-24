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Video: Що ми повинні були вивчити за 30 років? Павло Казарін про головні уроки Незалежності

Сьогодні Україна святкує свій 30-ий День Народження. Більшість українців старші за свою країну. І все, що нас оточує, лише наших рук справа. Іноді ми любимо порівнювати свою державу із більш успішними європейськими сусідами – та робити висновки про можливості, які ми начебто втратили… [read_more_news] Проте насправді, все що відбувалося в Україні останні 30 років – закономірно. Чому? Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому деякі українці ностальгують за "совком". Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

Що ми повинні були вивчити за 30 років? Павло Казарін про головні уроки Незалежності
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Сьогодні Україна святкує свій 30-ий День Народження.

Більшість українців старші за свою країну.

І все, що нас оточує, лише наших рук справа.

Іноді ми любимо порівнювати свою державу із більш успішними європейськими сусідами – та робити висновки про можливості, які ми начебто втратили…

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Проте насправді, все що відбувалося в Україні останні 30 років – закономірно.

Чому?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому деякі українці ностальгують за “совком”.

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України

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ICTV / Ранок / Що ми повинні були вивчити за 30 років? Павло Казарін про головні уроки Незалежності / 24.08.2021 11:15
24.08.2021 11:15

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