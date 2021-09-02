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Video: Крах гордості путінської авіації. Чому російські літаки постійно падають

Чому заяви Путіна, що російська бойова авіація є найкращою в світі це — неправда. Літо 2021 року виявилось випробовуванням для Росії. ЗМІ дедалі частіше повідомляли про авіакатастрофи та аварії через через відмову техніки. Деякі російські літаки під час тестувань і під час випробовувань падали. Так, наприклад, у Підмосков'ї розбився новітній літак Іл-112В. Тоді загинуло троє членів екіпажу. [read_more_news] Які секрети про авіації приховують влади Росії? І чому літаки з технічними проблемами випускають в небо? Детальніше дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке турбулентність і як вона виникає Фото: Unsplash  

Крах гордості путінської авіації. Чому російські літаки постійно падають
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Чому заяви Путіна, що російська бойова авіація є найкращою в світі це — неправда.

Літо 2021 року виявилось випробовуванням для Росії.

ЗМІ дедалі частіше повідомляли про авіакатастрофи та аварії через через відмову техніки.

Деякі російські літаки під час тестувань і під час випробовувань падали. Так, наприклад, у Підмосков’ї розбився новітній літак Іл-112В. Тоді загинуло троє членів екіпажу.

Які секрети про авіації приховують влади Росії?

І чому літаки з технічними проблемами випускають в небо?

Детальніше дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що таке турбулентність і як вона виникає

Фото: Unsplash

 

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ICTV / Ранок / Крах гордості путінської авіації. Чому російські літаки постійно падають / 02.09.2021 11:50
02.09.2021 11:50

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