Крах гордості путінської авіації. Чому російські літаки постійно падають

Чому заяви Путіна, що російська бойова авіація є найкращою в світі це — неправда.

Літо 2021 року виявилось випробовуванням для Росії.

ЗМІ дедалі частіше повідомляли про авіакатастрофи та аварії через через відмову техніки.

Деякі російські літаки під час тестувань і під час випробовувань падали. Так, наприклад, у Підмосков’ї розбився новітній літак Іл-112В. Тоді загинуло троє членів екіпажу.

Які секрети про авіації приховують влади Росії?

І чому літаки з технічними проблемами випускають в небо?

