“Вагнергейт”: Україна — знову у центрі міжнародного скандалу?

Відомий американський телеканал CNN пролив світло на “Вагнергейт”.

Так прозвали зірвану минулого року спецоперацію української розвідки по затриманню бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера.

Журналісти оприлюднили розмову із трьома анонімними “колишніми високопосадовцями української військової розвідки”, які працювали над підготовкою спецоперації.

За їх даними, запланована спецоперація нічим не поступалась найкращим шпигунським фільмам.

Банкова матеріал називає неправдивим і навіть вигідним Росії.

То що стало відомо?

І головне, якими будуть наслідки для України, та хто понесе відповідальність?

Усі подробиці — у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Інтернет-представництво Президента України, Pixabay

