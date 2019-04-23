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ICTV / Ранок / Выглядит ужасно: папарацци сфотографировали Бритни Спирс возле психиатрической клиники / 23.04.2019 17:53

Выглядит ужасно: папарацци сфотографировали Бритни Спирс возле психиатрической клиники

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Бывшая поп-принцесса Бритни Спирс вышла из психиатрической больницы, в которую попала в начале апреля из-за сильного стресса. Поговаривают, певицу отпустили  только на один день, чтобы она смогла отпраздновать Пасху в семейном кругу.

Возле клиники Бритни поджидали папарацци. От фотографий, которое они выложили в сеть, фаны пришли в ужас: на них артистка выглядит уставшей и неопрятной.

Кроме того, за время лечения она сильно поправилась.

бритни спирс фото 2019

Напомним, ранее Спирс удивила поклонников решением навсегда покинуть шоу-бизнес из-за тяжелой болезни отца – Джейми Спирса – и проблем с собственным психическим здоровьем.

бритни спирс 2019

Об этом рассказал знаменитый светский обозреватель Роб Шутер в своем подкасте.

Отец певицы перенес две операции на кишечнике. Однако недавно сделанной второй операции у него возникли осложнения. И его состояние не улучшается.

бритни спирс фото 2019

Фото: Celebritiws Everyday/Instagram 

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Теги: Іноземні зірки, Брітні Спірс
23.04.2019 17:53
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