В Україні масовий витік персональних даних. У чому небезпека?

У мережі виявили величезну базу даних жителів України, у якій може бути 53 мільйони записів.

Там можна знайти наше ім’я, дату народження, номер телефону та адресу, інформує сайт Уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

Це величезний відкритий довідник даних, але уже не такий актуальний, кажуть експерти. Тепер шахраї знаходять бази менші, однак цінніші й небезпечніші для нас.

Кіберексперт Костянтин Корсун каже:

“Справжні зловмисники шукають персональні дані для своїх махінацій у спеціалізованих постачальників, купують за великі гроші у банків, операторів зв’язку, великих компаній”.

Як таке могло статися?

І найголовніше — чим це загрожує кожному з нас?

Фото: Unsplash, Pexels

