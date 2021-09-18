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Video: В Україні масовий витік персональних даних. У чому небезпека?

У мережі виявили величезну базу даних жителів України, у якій може бути 53 мільйони записів. Там можна знайти наше ім’я, дату народження, номер телефону та адресу, інформує сайт Уповноваженого Верховної ради України з прав людини. Це величезний відкритий довідник даних, але уже не такий актуальний, кажуть експерти. Тепер шахраї знаходять бази менші, однак цінніші й небезпечніші для нас. Кіберексперт Костянтин Корсун каже: "Справжні зловмисники шукають персональні дані для своїх махінацій у спеціалізованих постачальників, купують за великі гроші у банків, операторів зв’язку, великих компаній". [read_more_news] Як таке могло статися? І найголовніше — чим це загрожує кожному з нас? Усі подробиці — у рубриці "Гаряча тема". Нагадаємо, раніше ми розповідали, як уникнути пожежі у хмарочосі. Фото: Unsplash, Pexels

В Україні масовий витік персональних даних. У чому небезпека?
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У мережі виявили величезну базу даних жителів України, у якій може бути 53 мільйони записів.

Там можна знайти наше ім’я, дату народження, номер телефону та адресу, інформує сайт Уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

Це величезний відкритий довідник даних, але уже не такий актуальний, кажуть експерти. Тепер шахраї знаходять бази менші, однак цінніші й небезпечніші для нас.

Кіберексперт Костянтин Корсун каже:

“Справжні зловмисники шукають персональні дані для своїх махінацій у спеціалізованих постачальників, купують за великі гроші у банків, операторів зв’язку, великих компаній”.

Також по темі: Блискавки атакують. Як уберегтися від смертельної небезпеки Агресивна охорона. Як захиститися від сек'юріті і вийти з магазину цілим Негода атакує. Як уберегтися і запобігти трагедії

Як таке могло статися?

І найголовніше — чим це загрожує кожному з нас?

Усі подробиці — у рубриці “Гаряча тема”.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як уникнути пожежі у хмарочосі.

Фото: Unsplash, Pexels

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ICTV / Ранок / В Україні масовий витік персональних даних. У чому небезпека? / 18.09.2021 17:20
18.09.2021 17:20

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