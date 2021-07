Блискавки атакують. Як уберегтися від смертельної небезпеки

Як уберегтися від блискавки.

Вона калічить і вбиває людей, спалює будинки й ліси.

Дедалі частіше українці потерпають від блискавок.

Де найнебезпечніше у грозу та як захиститися, аби пережити страшну зливу?

Фото: Pexels

