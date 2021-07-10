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Video: Блискавки атакують. Як уберегтися від смертельної небезпеки

Як уберегтися від блискавки. Вона калічить і вбиває людей, спалює будинки й ліси. Дедалі частіше українці потерпають від блискавок. [read_more_news] Де найнебезпечніше у грозу та як захиститися, аби пережити страшну зливу? Нагадаємо, раніше ми писали про відсутність кондиціонерів в українських потягах. Фото: Pexels

Блискавки атакують. Як уберегтися від смертельної небезпеки
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Як уберегтися від блискавки.

Вона калічить і вбиває людей, спалює будинки й ліси.

Дедалі частіше українці потерпають від блискавок.

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Де найнебезпечніше у грозу та як захиститися, аби пережити страшну зливу?

Нагадаємо, раніше ми писали про відсутність кондиціонерів в українських потягах.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Блискавки атакують. Як уберегтися від смертельної небезпеки / 10.07.2021 13:11
10.07.2021 13:11

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