Негода атакує. Як уберегтися і запобігти трагедії

Як уберегтися від негоди.

Цього літа Україну просто замучили зливи та буревії.

Не минається без трагедій. У Львові дерево вбило закохану пару.

А у Дніпрі під час дощів затопило приблизно 350 будинків.

Від погодних неприємностей не застрахований ніхто.

Що робити, якщо ви стали жертвами негоди?

Фото: Unsplash

