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Video: Негода атакує. Як уберегтися і запобігти трагедії

Як уберегтися від негоди. Цього літа Україну просто замучили зливи та буревії. Не минається без трагедій. У Львові дерево вбило закохану пару. А у Дніпрі  під час дощів затопило приблизно 350 будинків. Від погодних неприємностей не застрахований ніхто. [read_more_news] Що робити, якщо ви стали жертвами негоди? Дивіться у рубриці «Гаряча тема». Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо телефон упав у воду. Фото: Unsplash

Негода атакує. Як уберегтися і запобігти трагедії
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Як уберегтися від негоди.

Цього літа Україну просто замучили зливи та буревії.

Не минається без трагедій. У Львові дерево вбило закохану пару.

А у Дніпрі  під час дощів затопило приблизно 350 будинків.

Від погодних неприємностей не застрахований ніхто.

Також по темі: Блискавки атакують. Як уберегтися від смертельної небезпеки Як поводитись під час урагану: куди ховатися, аби врятуватися Злива просто в купе. Чому українці вимушені їздити у "дірявих" потягах

Що робити, якщо ви стали жертвами негоди?

Дивіться у рубриці «Гаряча тема».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, якщо телефон упав у воду.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Негода атакує. Як уберегтися і запобігти трагедії / 14.08.2021 14:00
14.08.2021 14:00

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