УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: У Білорусі — партизанська війна? Як підпілля вплине на режим Лукашенка та плани Кремля

Білоруські партизани атакують. Днями таємна група під назвою "Чорний Бусол" дронами із запалювальною сумішшю атакувала відділок ОМОНу в Мінську. Громадянин Білорусі під час штурму його квартири вбив КДБ-шника із мисливської зброї і загинув сам під час перестрілки з силовиками. Ще раніше партизани спалили тир на полігоні у Бобруйську. Звісно, на цьому полі свою гібридну гру може грати й Путін.  [read_more_news] Але, що як у Білорусі розпочинається справжня партизанська війна? Чому Лукашенко раптом полетів у Сочі? А Путін у цей же час зібрав усіх російських силовиків на таємну нараду? Усі подробиці дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали Фото: UnsplashPresident of the Republic of Belarus

У Білорусі — партизанська війна? Як підпілля вплине на режим Лукашенка та плани Кремля
0 Коментувати

Білоруські партизани атакують.

Днями таємна група під назвою “Чорний Бусол” дронами із запалювальною сумішшю атакувала відділок ОМОНу в Мінську.

Громадянин Білорусі під час штурму його квартири вбив КДБ-шника із мисливської зброї і загинув сам під час перестрілки з силовиками.

Ще раніше партизани спалили тир на полігоні у Бобруйську.

Звісно, на цьому полі свою гібридну гру може грати й Путін. 

Також по темі: Хто Білорусь Україні – друг чи ворог? Покоління війни: як Путін забирає майбутнє у дітей в окупації? Закон про олігархів — крок до диктатури? До чого насправді призведе ініціатива Зеленського

Але, що як у Білорусі розпочинається справжня партизанська війна?

Чому Лукашенко раптом полетів у Сочі?

А Путін у цей же час зібрав усіх російських силовиків на таємну нараду?

Усі подробиці дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали

Фото: UnsplashPresident of the Republic of Belarus

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / У Білорусі — партизанська війна? Як підпілля вплине на режим Лукашенка та плани Кремля / 29.09.2021 11:30
29.09.2021 11:30

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь