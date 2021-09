У Білорусі — партизанська війна? Як підпілля вплине на режим Лукашенка та плани Кремля

Білоруські партизани атакують.

Днями таємна група під назвою “Чорний Бусол” дронами із запалювальною сумішшю атакувала відділок ОМОНу в Мінську.

Громадянин Білорусі під час штурму його квартири вбив КДБ-шника із мисливської зброї і загинув сам під час перестрілки з силовиками.



Ще раніше партизани спалили тир на полігоні у Бобруйську.

Звісно, на цьому полі свою гібридну гру може грати й Путін.

Але, що як у Білорусі розпочинається справжня партизанська війна?

Чому Лукашенко раптом полетів у Сочі?

А Путін у цей же час зібрав усіх російських силовиків на таємну нараду?

Усі подробиці дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Unsplash, President of the Republic of Belarus

