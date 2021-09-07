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Video: Покоління війни: як Путін забирає майбутнє у дітей в окупації?

Тисячі школярів на тимчасово окупованих Росією українських територіях пішли цього року до першого класу. Це діти, які народились у 2014, коли Путін розпочав війну проти України. Це діти, які не знають, як це — жити в мирі. [read_more_news] Чого їх навчать в окупованих школах? Що може зробити Україна у ситуації, коли гібридна машина Кремля починає калічити мозок ще зі шкільної лави? І чи є шанси врятувати ціле покоління дітей війни? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому російські літаки постійно падають. Фото: Pixabay

Покоління війни: як Путін забирає майбутнє у дітей в окупації?
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Тисячі школярів на тимчасово окупованих Росією українських територіях пішли цього року до першого класу.

Це діти, які народились у 2014, коли Путін розпочав війну проти України.

Це діти, які не знають, як це — жити в мирі.

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Чого їх навчать в окупованих школах?

Що може зробити Україна у ситуації, коли гібридна машина Кремля починає калічити мозок ще зі шкільної лави?

І чи є шанси врятувати ціле покоління дітей війни?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому російські літаки постійно падають.

Фото: Pixabay

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ICTV / Ранок / Покоління війни: як Путін забирає майбутнє у дітей в окупації? / 07.09.2021 11:00
07.09.2021 11:00

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