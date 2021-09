Покоління війни: як Путін забирає майбутнє у дітей в окупації?

Тисячі школярів на тимчасово окупованих Росією українських територіях пішли цього року до першого класу.

Це діти, які народились у 2014, коли Путін розпочав війну проти України.

Це діти, які не знають, як це — жити в мирі.

Чого їх навчать в окупованих школах?

Що може зробити Україна у ситуації, коли гібридна машина Кремля починає калічити мозок ще зі шкільної лави?

І чи є шанси врятувати ціле покоління дітей війни?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

