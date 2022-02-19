УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: Туреччина готується до війни з Грецією? Чому турки вимагають повернути їм острови

Не тільки Росія намагається переглянути підсумки минулого та захопити у сусідів те, що чомусь вважає своїм. Подібні думки, щоправда, на щастя, не підкріплені танками та ракетами  живуть і в головах керівників Туреччини. Вони вирішили пред'явити територіальні претензії Греції. Керівництво Турецької республіки стверджує, що греки порушили умови угоди й повинні повернути острови Лімнос, Самос, Лесбос, Ікарія, Чіос та Евбея. З'ясувалося, що турки мають претензії до сусідів, майже випадково. З ООН хтось злив листи турецьких представників до керівництва організації, де міститься заклик віддати ці острови під контроль Анкари. [read_more_news] Цікаво те, що майже півстоліття Туреччина взагалі ніяк не стосувалася питання перегляду старих домовленостей. Напевно, їй не подобалися натовпи грецьких військових неподалік своєї території, часом справа доходила до дипломатичних скандалів. Але вимог повернути землі назад ніколи за ці десятиліття не було. Що ж змінилося? Що змусило Анкару змінити своє ставлення до проблеми? Детальніше дивіться в сюжеті Юрія Мацарського. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Ердоган хоче примирити Україну й Росію Фото: Pexels

Туреччина готується до війни з Грецією? Чому турки вимагають повернути їм острови
0

Не тільки Росія намагається переглянути підсумки минулого та захопити у сусідів те, що чомусь вважає своїм.

Подібні думки, щоправда, на щастя, не підкріплені танками та ракетами  живуть і в головах керівників Туреччини.

Вони вирішили пред’явити територіальні претензії Греції.

Керівництво Турецької республіки стверджує, що греки порушили умови угоди й повинні повернути острови Лімнос, Самос, Лесбос, Ікарія, Чіос та Евбея.

З’ясувалося, що турки мають претензії до сусідів, майже випадково.

З ООН хтось злив листи турецьких представників до керівництва організації, де міститься заклик віддати ці острови під контроль Анкари.

Також по темі: Чому в Туреччині перед одруженням треба перевіритися на ВІЛ "Байрактар" перейменують у "Бандеру"? Як РФ посварилась із Туреччиною через Україну Навіщо Туреччина воює з іноземними послами?

Цікаво те, що майже півстоліття Туреччина взагалі ніяк не стосувалася питання перегляду старих домовленостей.

Напевно, їй не подобалися натовпи грецьких військових неподалік своєї території, часом справа доходила до дипломатичних скандалів.

Але вимог повернути землі назад ніколи за ці десятиліття не було.

Що ж змінилося?

Що змусило Анкару змінити своє ставлення до проблеми?

Детальніше дивіться в сюжеті Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Ердоган хоче примирити Україну й Росію

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / Туреччина готується до війни з Грецією? Чому турки вимагають повернути їм острови / 19.02.2022 14:30
19.02.2022 14:30

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь