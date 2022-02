Туреччина готується до війни з Грецією? Чому турки вимагають повернути їм острови

Не тільки Росія намагається переглянути підсумки минулого та захопити у сусідів те, що чомусь вважає своїм.

Подібні думки, щоправда, на щастя, не підкріплені танками та ракетами живуть і в головах керівників Туреччини.

Вони вирішили пред’явити територіальні претензії Греції.

Керівництво Турецької республіки стверджує, що греки порушили умови угоди й повинні повернути острови Лімнос, Самос, Лесбос, Ікарія, Чіос та Евбея.

З’ясувалося, що турки мають претензії до сусідів, майже випадково.

З ООН хтось злив листи турецьких представників до керівництва організації, де міститься заклик віддати ці острови під контроль Анкари.

Цікаво те, що майже півстоліття Туреччина взагалі ніяк не стосувалася питання перегляду старих домовленостей.

Напевно, їй не подобалися натовпи грецьких військових неподалік своєї території, часом справа доходила до дипломатичних скандалів.

Але вимог повернути землі назад ніколи за ці десятиліття не було.

Що ж змінилося?

Що змусило Анкару змінити своє ставлення до проблеми?

Детальніше дивіться в сюжеті Юрія Мацарського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Ердоган хоче примирити Україну й Росію

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.