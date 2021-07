Цивілізаційний прорив. НАТО може вперше возглавити жінка

Наступного року каденція Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга добігає кінця. Та пошук кандидатів на одну із найважливіших у світі безпекових посад розпочали вже зараз.

І вже є список потенційний кандидатів, а точніше – кандидаток: колишні президентки Хорватії Колінда Грабар-Кітарович і Литви Даля Грибаускайте, а також поки ще чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

За 72 роки існування НАТО, це перший випадок, коли Альянс може очолити жінка.

Чи є серед кандидаток друзі України?

Який сигнал Альянс надсилає Путіну?

І чому НАТО вперше за 72 роки свого існування може здійснити цивілізаційний прорив?

На ці та інші питання відповіді шукайте у відео.

Фото: Kersti Kaljulaid, Kolinda Grabar-Kitarović, Dalia Grybauskaitė

