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Video: Цивілізаційний прорив. НАТО може вперше возглавити жінка

Наступного року каденція Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга добігає кінця. Та пошук кандидатів на одну із найважливіших у світі безпекових посад розпочали вже зараз. І вже є список потенційний кандидатів, а точніше – кандидаток: колишні президентки Хорватії Колінда Грабар-Кітарович і Литви Даля Грибаускайте, а також поки ще чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд. За 72 роки існування НАТО, це перший випадок, коли Альянс може очолити жінка. Чи є серед кандидаток друзі України? Який сигнал Альянс надсилає Путіну? [read_more_news] І чому НАТО вперше за 72 роки свого існування може здійснити цивілізаційний прорив? На ці та інші питання відповіді шукайте у відео. Нагадаємо, раніше ми розповідали, які сигнали Захід посилає України. Фото: Kersti KaljulaidKolinda Grabar-Kitarović, Dalia Grybauskaitė

Цивілізаційний прорив. НАТО може вперше возглавити жінка
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Наступного року каденція Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга добігає кінця. Та пошук кандидатів на одну із найважливіших у світі безпекових посад розпочали вже зараз.

І вже є список потенційний кандидатів, а точніше – кандидаток: колишні президентки Хорватії Колінда Грабар-Кітарович і Литви Даля Грибаускайте, а також поки ще чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд.

За 72 роки існування НАТО, це перший випадок, коли Альянс може очолити жінка.

Чи є серед кандидаток друзі України?

Який сигнал Альянс надсилає Путіну?

Також по темі: Відкрито анексує Донбас? Який "подарунок" Путін приготував до Дня Незалежності України Як Путін добиває окупований Донбас Не хочуть дратувати Путіна? Чому на саміт НАТО не покликали Україну

І чому НАТО вперше за 72 роки свого існування може здійснити цивілізаційний прорив?

На ці та інші питання відповіді шукайте у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які сигнали Захід посилає України.

Фото: Kersti KaljulaidKolinda Grabar-Kitarović, Dalia Grybauskaitė

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ICTV / Ранок / Цивілізаційний прорив. НАТО може вперше возглавити жінка / 21.07.2021 11:58
21.07.2021 11:58

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