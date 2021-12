Ціна не залежить від якості? Експерт розповів секрет, як відрізнити справжню ікру від “липи”

Все, що потрібно знати про те, як обрати червону ікру.

Червона ікра — дорогий продукт, який не кожен купує у звичайні дні.

Більшість з нас, у бажанні зекономити, іноді купують її в маленьких магазинчиках або на ринках.

Ціни тут відчутно нижчі, ніж у супермаркетах. Але і якість відрізняється.

Наш експерт Директор Союзу споживачів Максим Несміянов перевірив якість цього продукту.

Інспекція показала, що деякі недобросовісні продавці обманюють і продають невідомо що під виглядом ікри.

Як визначити підробку червоної ікри?

Дивіться у рубриці Шопочьом.

Фото: Pexels

