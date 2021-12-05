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Video: Ціна не залежить від якості? Експерт розповів секрет, як відрізнити справжню ікру від “липи”

Все, що потрібно знати про те, як обрати червону ікру. Червона ікра — дорогий продукт, який не кожен купує у звичайні дні. Більшість з нас, у бажанні зекономити, іноді купують її в маленьких магазинчиках або на ринках. Ціни тут відчутно нижчі, ніж у супермаркетах. Але і якість відрізняється. Наш експерт Директор Союзу споживачів Максим Несміянов перевірив якість цього продукту. Інспекція показала, що деякі недобросовісні продавці обманюють і продають невідомо що під виглядом ікри. [read_more_news] Як визначити підробку червоної ікри? Дивіться у рубриці Шопочьом. [video src="https://player.ictv.ua/embed/c4439b5d2885b3ae59d7b67f7f49d3b17140bf5ee5fc3e572647ff5af7540221"][/video] Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати рибу Фото: Pexels

Ціна не залежить від якості? Експерт розповів секрет, як відрізнити справжню ікру від “липи”
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Все, що потрібно знати про те, як обрати червону ікру.

Червона ікра — дорогий продукт, який не кожен купує у звичайні дні.

Більшість з нас, у бажанні зекономити, іноді купують її в маленьких магазинчиках або на ринках.

Ціни тут відчутно нижчі, ніж у супермаркетах. Але і якість відрізняється.

Наш експерт Директор Союзу споживачів Максим Несміянов перевірив якість цього продукту.

Інспекція показала, що деякі недобросовісні продавці обманюють і продають невідомо що під виглядом ікри.

Також по темі: Червона ікра, ковбаса та сир: чи можна їсти те, що продають у магазинах Небезпечніше за чіпси? Експерт розповів, як вибрати хліб у супермаркеті Як вибрати якісні продукти для суші: експерт розкрив секрет

Як визначити підробку червоної ікри?

Дивіться у рубриці Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати рибу

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Ціна не залежить від якості? Експерт розповів секрет, як відрізнити справжню ікру від “липи” / 05.12.2021 17:30
05.12.2021 17:30

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