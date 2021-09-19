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Video: Труха замість листя? Чи є в Україні справжній чай і як його вибрати

На що потрібно звертати увагу, купуючи чай. Найчастіше купуємо чай, орієнтуючись на відомі бренди і ціни. А чи думали ви, що ми насправді п'ємо під виглядом звичного напою? В чаї, окрім листя, у складі не повинно бути взагалі ароматизаторів. Міфом є й те, що краще обирати крупнолистовий. Якщо чай якісний — це не псуватиме смак. [read_more_news] Чому важливі термін придатності, склад, відсутність ароматизаторів і вологості? Як перевірити якість чаю в домашніх умовах? Детальніше дивіться у рубриці #Шопочем. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати якісну і безпечну каву. Фото: Unsplash 

Труха замість листя? Чи є в Україні справжній чай і як його вибрати
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На що потрібно звертати увагу, купуючи чай.

Найчастіше купуємо чай, орієнтуючись на відомі бренди і ціни.

А чи думали ви, що ми насправді п’ємо під виглядом звичного напою?

В чаї, окрім листя, у складі не повинно бути взагалі ароматизаторів.

Міфом є й те, що краще обирати крупнолистовий. Якщо чай якісний — це не псуватиме смак.

Також по темі: Чай матча: чому цей напій став популярним і навіщо його пити Духмяний чай для здоров’я. Корисні властивості липи Кава зменшує ризик захворювання на цукровий діабет

Чому важливі термін придатності, склад, відсутність ароматизаторів і вологості?

Як перевірити якість чаю в домашніх умовах?

Детальніше дивіться у рубриці #Шопочем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати якісну і безпечну каву.

Фото: Unsplash 

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ICTV / Ранок / Труха замість листя? Чи є в Україні справжній чай і як його вибрати / 19.09.2021 17:35
19.09.2021 17:35

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