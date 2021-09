Труха замість листя? Чи є в Україні справжній чай і як його вибрати

На що потрібно звертати увагу, купуючи чай.

Найчастіше купуємо чай, орієнтуючись на відомі бренди і ціни.

А чи думали ви, що ми насправді п’ємо під виглядом звичного напою?

В чаї, окрім листя, у складі не повинно бути взагалі ароматизаторів.

Міфом є й те, що краще обирати крупнолистовий. Якщо чай якісний — це не псуватиме смак.

Чому важливі термін придатності, склад, відсутність ароматизаторів і вологості?

Як перевірити якість чаю в домашніх умовах?

Детальніше дивіться у рубриці #Шопочем.

Фото: Unsplash

