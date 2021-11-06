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Video: Так лікувати дітей небезпечно! Педіатр відповіла на популярні запитання батьків

Вони лікують найцінніший скарб батьків — дітей. Так, мова сьогодні піде про педіатрів. Ми поспілкувалися з представником цієї професії — Ганною Гробань. Вона відповіла на найбільш поширені питання батьків, а також поділився секретами своєї роботи. [read_more_news] Що найскладніше у роботі педіатра? Через що батьки найчастіше сваряться з педіатром? Батьки капають дітям ніс соком цибулі та часнику від нежиті! Це безпечно? З якими найдивнішими способами лікування ви стикалися? Обтирання спиртом при температурі - безпечне? Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії візажиста. Фото: Pexels

Так лікувати дітей небезпечно! Педіатр відповіла на популярні запитання батьків
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Вони лікують найцінніший скарб батьків — дітей.

Так, мова сьогодні піде про педіатрів.

Ми поспілкувалися з представником цієї професії — Ганною Гробань.

Вона відповіла на найбільш поширені питання батьків, а також поділився секретами своєї роботи.

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Що найскладніше у роботі педіатра?

Через що батьки найчастіше сваряться з педіатром?

Батьки капають дітям ніс соком цибулі та часнику від нежиті! Це безпечно?

З якими найдивнішими способами лікування ви стикалися?

Обтирання спиртом при температурі – безпечне?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості професії візажиста.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Так лікувати дітей небезпечно! Педіатр відповіла на популярні запитання батьків / 06.11.2021 16:10
06.11.2021 16:10

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