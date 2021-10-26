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Video: У нас вдома живуть 7 тисяч мікробів! Як від них позбутися — лайфхаки від професійних клінерів

Жити вдома серед 7 тисяч різноманітних мікробів — наші реалії. Приблизно дві третини приносимо з вулиці, інше — збираємо з килимів, речей та шерсті тварин. Деякі мікроби не страшні, інші ж — пов’язані з важкими хворобами та алергіями. Тому експерти радять вологе прибирання хоча б раз на тиждень. Але краще робити це значно частіше. [read_more_news] Якщо знати секрети і правильно розподіляти час, прибирання стане корисною звичкою. Тож журналістка Ранку у Великому Місті вирішила поділитися лайфхаками від експертів клінінгової компанії. Дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, у чому перевага бездротових пилососів. Фото: depositphotos

У нас вдома живуть 7 тисяч мікробів! Як від них позбутися — лайфхаки від професійних клінерів
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Жити вдома серед 7 тисяч різноманітних мікробів — наші реалії.

Приблизно дві третини приносимо з вулиці, інше — збираємо з килимів, речей та шерсті тварин.

Деякі мікроби не страшні, інші ж — пов’язані з важкими хворобами та алергіями.

Тому експерти радять вологе прибирання хоча б раз на тиждень.

Але краще робити це значно частіше.

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Якщо знати секрети і правильно розподіляти час, прибирання стане корисною звичкою.

Тож журналістка Ранку у Великому Місті вирішила поділитися лайфхаками від експертів клінінгової компанії.

Дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, у чому перевага бездротових пилососів.

Фото: depositphotos

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ICTV / Ранок / У нас вдома живуть 7 тисяч мікробів! Як від них позбутися — лайфхаки від професійних клінерів / 26.10.2021 13:50
26.10.2021 13:50

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