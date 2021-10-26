Video: У нас вдома живуть 7 тисяч мікробів! Як від них позбутися — лайфхаки від професійних клінерів
Жити вдома серед 7 тисяч різноманітних мікробів — наші реалії.
Приблизно дві третини приносимо з вулиці, інше — збираємо з килимів, речей та шерсті тварин.
Деякі мікроби не страшні, інші ж — пов’язані з важкими хворобами та алергіями.
Тому експерти радять вологе прибирання хоча б раз на тиждень.
Але краще робити це значно частіше.
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Якщо знати секрети і правильно розподіляти час, прибирання стане корисною звичкою.
Тож журналістка Ранку у Великому Місті вирішила поділитися лайфхаками від експертів клінінгової компанії.
Дивіться у сюжеті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, у чому перевага бездротових пилососів.
Фото: depositphotos
У нас вдома живуть 7 тисяч мікробів! Як від них позбутися — лайфхаки від професійних клінерів