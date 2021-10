У нас вдома живуть 7 тисяч мікробів! Як від них позбутися — лайфхаки від професійних клінерів

Жити вдома серед 7 тисяч різноманітних мікробів — наші реалії.

Приблизно дві третини приносимо з вулиці, інше — збираємо з килимів, речей та шерсті тварин.

Деякі мікроби не страшні, інші ж — пов’язані з важкими хворобами та алергіями.

Тому експерти радять вологе прибирання хоча б раз на тиждень.

Але краще робити це значно частіше.

Якщо знати секрети і правильно розподіляти час, прибирання стане корисною звичкою.

Тож журналістка Ранку у Великому Місті вирішила поділитися лайфхаками від експертів клінінгової компанії.

Дивіться у сюжеті.

Фото: depositphotos

