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Video: Товарам час на смітник? Що виявила ревізія магазину будматеріалів

Як пройшла перевірка на терміни придатності будівельні матеріали. У магазинах треба купувати з обережністю не тільки їжу. Протермінованими можуть бути навіть будівельні матеріали. Наш експерт Максим Несміянов випадково зайшов до будівельного магазину, але те, що він там побачив сильно його вразило. Він знайшов серед імпортних матеріалів протерміновані продукцію. Це означає, що ні виробник, ні магазин відповідальності за якість не буде нести. [read_more_news] Скільки товарів давно пора було б зняти з продажу? Як вберегти себе від небезпеки в магазині? Результати перевірки дивіться у рубриці Шопочьом. Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати протерміновані продукти. Фото: Unsplash

Товарам час на смітник? Що виявила ревізія магазину будматеріалів
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Як пройшла перевірка на терміни придатності будівельні матеріали.

У магазинах треба купувати з обережністю не тільки їжу.

Протермінованими можуть бути навіть будівельні матеріали.

Наш експерт Максим Несміянов випадково зайшов до будівельного магазину, але те, що він там побачив сильно його вразило.

Він знайшов серед імпортних матеріалів протерміновані продукцію.

Це означає, що ні виробник, ні магазин відповідальності за якість не буде нести.

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Скільки товарів давно пора було б зняти з продажу?

Як вберегти себе від небезпеки в магазині?

Результати перевірки дивіться у рубриці Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як розпізнати протерміновані продукти.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Товарам час на смітник? Що виявила ревізія магазину будматеріалів / 25.09.2021 16:30
25.09.2021 16:30

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