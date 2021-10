Яке молоко краще – рослинне або коров’яче? Експерт назвав головні відмінності

Все, що потрібно знати проте, як вибрати молоко.

Сьогодні на прилавках магазинів можна зустріти величезний вибір молока.

Соєве, мигдальне, кооксове, рисове.

Чи варто йти за модою і купувати розрекламоване рослинне молоко?

Чи краще купукати звичайне коров’яче?

Наш експерт дізнався в чому різниця і готовий ділитьсь знаннями.

Він покаже, як не повестися на маніпуляції кав’ярень і не переплачувати зайвий раз.

Чому рослинне молоко насправді не молоко?

І як купити в магазині справжній молоко, а не підробку.

Дивіться у рубриці Шопочьом.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як магазини ховають “просрочку”.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.