Ще одна пошесть? Чим небезпечна “твіндемія” і коли на неї чекати

Головні новини короновірусу в Україні та світі.

Пандемію COVID-19 оголосили у березні 2020 року.

Та тепер науковці попереджають ще й про загрозу так званої “твіндемії”.

За їх словами, вона може бути ще небезпечнішою за попередню пошесть, адже поєднає у собі одразу два віруси.

Що таке твіндемія?

Коли її чекати?

Які нові небезпеки піготувала особливо заразна “Дельта”?

Та невже AstraZeneca створила ефективні ліки від коронавірусу?

Усі подробиці — у сюжеті Альони Нестеренко.

Фото: Unsplash

