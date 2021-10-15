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Video: Ще одна пошесть? Чим небезпечна “твіндемія” і коли на неї чекати

Головні новини короновірусу в Україні та світі. Пандемію COVID-19 оголосили у березні 2020 року. Та тепер науковці попереджають ще й про загрозу так званої "твіндемії". За їх словами, вона може бути ще небезпечнішою за попередню пошесть, адже поєднає у собі одразу два віруси. [read_more_news] Що таке твіндемія? Коли її чекати? Які нові небезпеки піготувала особливо заразна "Дельта"? Та невже AstraZeneca створила ефективні ліки від коронавірусу? Усі подробиці — у сюжеті Альони Нестеренко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку коронавірусу для дітей. Фото: Unsplash

Ще одна пошесть? Чим небезпечна “твіндемія” і коли на неї чекати
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Головні новини короновірусу в Україні та світі.

Пандемію COVID-19 оголосили у березні 2020 року.

Та тепер науковці попереджають ще й про загрозу так званої “твіндемії”.

За їх словами, вона може бути ще небезпечнішою за попередню пошесть, адже поєднає у собі одразу два віруси.

Також по темі: По святих місцях коронавірус не ходить? Експерти про найабсурдніші коронаміфи Всіх вакцинованих контролюватимуть через 5G? Експерти спростували головні коронаміфи Коли закінчиться пандемія коронавірусу? Вчені зробили сенсаційну заяву

Що таке твіндемія?

Коли її чекати?

Які нові небезпеки піготувала особливо заразна “Дельта”?

Та невже AstraZeneca створила ефективні ліки від коронавірусу?

Усі подробиці — у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про небезпеку коронавірусу для дітей.

Фото: Unsplash

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ICTV / Ранок / Ще одна пошесть? Чим небезпечна “твіндемія” і коли на неї чекати / 15.10.2021 15:15
15.10.2021 15:15

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