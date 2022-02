Росія поверне території в обмін на покірність? Казарин про те, що відстоюють українці

За що Україна бореться останні вісім років.

Україна в 1991 році здобула право самостійно визначати своє майбутнє.

Не погоджувати підручники історії з російськими політиками. Не озиратися на окрики Москви й не дослухатися до голосів, що звучать з Кремля.

Класичний шлях, який долає будь-яка колонія у момент прощання з метрополією.

Україна стала на цей шлях пізніше, ніж її західні сусіди, та краще пізно, ніж ніколи.

І коли українські політики запевняють, що їхній пріоритет – територіальна цілісність, це звучить доволі тривожно.

Тому що російське вторгнення на Донбас – це війна не за території.

Що Росії потрібно від України насправді?

За що борються українці?

Детальніше про це дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Фото: Павло Казарін

