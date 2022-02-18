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Video: Росія поверне території в обмін на покірність? Казарин про те, що відстоюють українці

За що Україна бореться останні вісім років. Україна в 1991 році здобула право самостійно визначати своє майбутнє. Не погоджувати підручники історії з російськими політиками. Не озиратися на окрики Москви й не дослухатися до голосів, що звучать з Кремля. Класичний шлях, який долає будь-яка колонія у момент прощання з метрополією. Україна стала на цей шлях пізніше, ніж її західні сусіди, та краще пізно, ніж ніколи. І коли українські політики запевняють, що їхній пріоритет – територіальна цілісність, це звучить доволі тривожно. Тому що російське вторгнення на Донбас – це війна не за території. [read_more_news] Що Росії потрібно від України насправді? За що борються українці? Детальніше про це дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна. Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яку інформаційну війну веде Росія. Фото: Павло Казарін

Росія поверне території в обмін на покірність? Казарин про те, що відстоюють українці
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За що Україна бореться останні вісім років.

Україна в 1991 році здобула право самостійно визначати своє майбутнє.

Не погоджувати підручники історії з російськими політиками. Не озиратися на окрики Москви й не дослухатися до голосів, що звучать з Кремля.

Класичний шлях, який долає будь-яка колонія у момент прощання з метрополією.

Україна стала на цей шлях пізніше, ніж її західні сусіди, та краще пізно, ніж ніколи.

І коли українські політики запевняють, що їхній пріоритет – територіальна цілісність, це звучить доволі тривожно.

Тому що російське вторгнення на Донбас – це війна не за території.

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Що Росії потрібно від України насправді?

За що борються українці?

Детальніше про це дивіться в сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яку інформаційну війну веде Росія.

Фото: Павло Казарін

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ICTV / Ранок / Росія поверне території в обмін на покірність? Казарин про те, що відстоюють українці / 18.02.2022 12:20
18.02.2022 12:20

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