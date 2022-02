Росія хоче нав’язати Києву свій сценарій закінчення війни на Донеччині. Казарин про інфовійну

Що може бути важливіше за територіальну цілісність для країни.

Росія вимагає від України буквального виконання мінських угод. Вона хоче нав’язати Києву свій сценарій закінчення війни на Донеччині. Чому це може бути небезпечнішим за поразку на полі бою.

Війна не має напівтонів. Найчастіше вона залишає співрозмовнику одне запитання для перевірки: кому ти хочеш перемоги, а кому бажаєш враження.

Й ті, що починають шукати компроміси, наражаються на Данте, який обіцяв найспекотніші місця біля пекла саме тим, хто в часи моральних зламів намагався зберігати нейтралітет.

Чому російський сценарій може бути небезпечнішим за поразку на полі бою?

Дивіться у сюжеті політичного оглядача Павла Казаріна.

Фото: Міністерство оборони України

