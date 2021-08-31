Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 31.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 31.08.2021 З ким дружитиме Україна – з Європою, США чи Китаєм? Путін підвищує ставки: чому Росія обстріляла Авдіївку саме зараз? Чому Росія програє битву проти коронавірусу? Чого Україні очікувати від сусідів? На кого з паралімпійців покладає надії перша у світі чемпіонка з паракарате? «Як Україна провела літо?»: підсумки курортного сезону Яка зустріч президентів України і США була найуспішнішою? Wiliot: як комп’ютер розміром із поштову марку змінить майбутнє? Шопочьом: чи безпечно їсти у столичних кафе? Без чого у Канаді неможливо зняти квартиру? Демі Мур у бікіні [read_more_news]