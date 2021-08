Ранок у Великому Місті – випуск від 27.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 27.08.2021

Чому афганський “президент-філософ” віддав свою країну терористам?

Російський Газпром програв у Європейському Суді права на Північний потік-2?

Чим новий штам коронавірусу “Дельта” загрожує невакцинованим?

Як окупація Криму змінила Росію?

Як Росія “кришує” неонацистів у Великій Британії?

ЗупиниЛося: як боротися з порушниками ПДР?

Звідки взявся коронавірус – з лабораторії чи з кажана?!

Чому всі ненавиділи легендарний лікер Вaileys?

Корисні лайфхаки для подорожі у Грузію

Чому Джейсон Стетхем ледь не загинув під час зйомок «Нестримних»?

52-річна Джей Ло показала стрункі ноги

