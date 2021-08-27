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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 27.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 27.08.2021 Чому афганський “президент-філософ” віддав свою країну терористам? Російський Газпром програв у Європейському Суді права на Північний потік-2? Чим новий штам коронавірусу “Дельта” загрожує невакцинованим? Як окупація Криму змінила Росію? Як Росія “кришує” неонацистів у Великій Британії? ЗупиниЛося: як боротися з порушниками ПДР? Звідки взявся коронавірус – з лабораторії чи з кажана?! Чому всі ненавиділи легендарний лікер Вaileys? Корисні лайфхаки для подорожі у Грузію Чому Джейсон Стетхем ледь не загинув під час зйомок «Нестримних»? 52-річна Джей Ло показала стрункі ноги [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 27.08.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 27.08.2021

Чому афганський “президент-філософ” віддав свою країну терористам?

Російський Газпром програв у Європейському Суді права на Північний потік-2?

Чим новий штам коронавірусу “Дельта” загрожує невакцинованим?

Як окупація Криму змінила Росію?

Як Росія “кришує” неонацистів у Великій Британії?

ЗупиниЛося: як боротися з порушниками ПДР?

Звідки взявся коронавірус – з лабораторії чи з кажана?!

Чому всі ненавиділи легендарний лікер Вaileys?

Корисні лайфхаки для подорожі у Грузію

Чому Джейсон Стетхем ледь не загинув під час зйомок «Нестримних»?

52-річна Джей Ло показала стрункі ноги

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 27.08.2021 / 27.08.2021 10:00
27.08.2021 10:00

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