Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 27.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 27.08.2021 Чому афганський “президент-філософ” віддав свою країну терористам? Російський Газпром програв у Європейському Суді права на Північний потік-2? Чим новий штам коронавірусу “Дельта” загрожує невакцинованим? Як окупація Криму змінила Росію? Як Росія “кришує” неонацистів у Великій Британії? ЗупиниЛося: як боротися з порушниками ПДР? Звідки взявся коронавірус – з лабораторії чи з кажана?! Чому всі ненавиділи легендарний лікер Вaileys? Корисні лайфхаки для подорожі у Грузію Чому Джейсон Стетхем ледь не загинув під час зйомок «Нестримних»? 52-річна Джей Ло показала стрункі ноги [read_more_news]