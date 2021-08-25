Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 25.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 25.08.2021 "Кримська платформа": чому світ згадав про окупований півострів саме зараз? Чому парад у Києві викликав нервовий зрив у Москві? Чому Росія подала на Україну в суд? Навіщо Кремль об'єднав фізику, астрологію та релігію? "Празька весна": як СРСР вкотре пройшовся танками по демократії? #Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Кожен новий штам коронавірусу буде небезпечнішим за попередні? Як COVID-19 врятував компанію Sinovac Biotech? Шопочьом: як перевірити кавуни та дині на нітрати? Хто із зірок попросив Аніту Луценко допомогти схуднути? Кайлі Дженнер у мокрому купальнику З ким посварилася акторка Меріл Стріп через скандального продюсера Вайнштейна? [read_more_news]