Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 26.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 26.08.2021 Чим займатиметься Бюро економічної безпеки? Навіщо Путін підмащує російських силовиків і пенсіонерів? ЦРУ передбачило, що українці розвалять СРСР? Яким буде курс долара цієї осені? Навіщо Кремль дружить з терористами? Найстрашніші ДТП в історії незалежної України Як COVID-сертифікат спростить життя українців у разі локдауна? Радянські фотоапарати — плагіат? Найкрасивіші злочинці в історії Чому у Таїланді немає вакцини Pfizer, а Moderna — тільки за гроші? Як Потап готував сніданок Насті? [read_more_news]