Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 29.10.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 29.10.2021 Як ЗСУ вдарили по ворогу бойовими безпілотниками? Росія і Китай захоплять світ? Кого насправді переміг Зеленський? 33 за 3: за що соромно Сергію Лиховиді? «Євробляхи» почнуть конфісковувати? Від коронавірусу нарешті знайшли ліки? Як “обкатати” зимову гуму? Чому Дуейна “Скелю” Джонсона 9 разів затримувала поліція? Що треба знати про Нідерланди перед подорожжю? «Завтра.UA»: майбутнє — за молоддю! [read_more_news]