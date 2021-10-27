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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 27.10.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 27.10.2021 «Батько наш Бандера» підпалив Москву? Путін чує голоси: у диктатора шизофренія? Навіщо Туреччина воює з іноземними дипломатами? Як Лукашенко використовує коронавірус для підвищення рейтингу? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Уся правда про вакцинацію від коронавірусу Уніформа, за яку соромно Шокуючі подробиці про контрабанду Шопочьом: що не можна купувати у магазині “під домом”? Моніка Беллуччі показала декольте 33 за 3: що дратує Ніну Матвієнко у шоу-бізнесі найбільше? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 27.10.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 27.10.2021

«Батько наш Бандера» підпалив Москву?

Путін чує голоси: у диктатора шизофренія?

Навіщо Туреччина воює з іноземними дипломатами?

Як Лукашенко використовує коронавірус для підвищення рейтингу?

Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

Уся правда про вакцинацію від коронавірусу

Уніформа, за яку соромно

Шокуючі подробиці про контрабанду

Шопочьом: що не можна купувати у магазині “під домом”?

Моніка Беллуччі показала декольте

33 за 3: що дратує Ніну Матвієнко у шоу-бізнесі найбільше?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 27.10.2021 / 27.10.2021 10:05
27.10.2021 10:05

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