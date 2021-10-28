Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 28.10.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 28.10.2021 Як у Росії наживаються на пандемії COVID-19? Судова реформа: українці нарешті дочекалися справедливості? Чому українці не вакцинуються? Чому Саудівська Аравія — не Росія? Як захиститися від нападника у під'їзді? Як зробити пилосмок із наволочки та вентилятора? Чи може турецький чоловік мати гарем? Як прибирати якісно? Гайді Клум засвітила сідниці [read_more_news]