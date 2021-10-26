Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 26.10.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 26.10.2021 Як Україна відбила газову атаку Путіна? Порох вбив 17 росіян: Оборонпром РФ котиться у прірву? На які граблі постійно наступає Росія? Коли українцям увімкнуть батареї? Як захиститися від грабіжників у потязі? #ДЕ_Декомунізація: як Щорс став маріонеткою російської пропаганди? Компанія Chrysler могла будувати не авто, а залізничні локомотиви? Як прибирати якісно? Чому в Мексиці краще не їздити на громадському транспорті? Як проходить конкурс "Міс Україна-2021"? Як Леся Нікітюк зламала зуб? [read_more_news]