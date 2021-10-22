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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 22.10.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 22.10.2021 Україна озброює флот, щоб “потопити” Путіна? Чому на Заході відкрили полювання на олігархів Путіна? Що спільного у війни і пандемії? В Україні дорожчає автогума? COVID-19 атакує: вакцинація або смерть? Як обрати зимові шини? Що Казарін запитав би у Зеленського? Чому до гінеколога необхідно ходити, навіть якщо нічого не болить? Що треба знати про Нідерланди перед подорожжю? Чому Пабло Ескобар спалив 2 мільйони доларів? Як Тіна Кароль займається йогою? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 22.10.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 22.10.2021

Україна озброює флот, щоб “потопити” Путіна?

Чому на Заході відкрили полювання на олігархів Путіна?

Що спільного у війни і пандемії?

В Україні дорожчає автогума?

COVID-19 атакує: вакцинація або смерть?

Як обрати зимові шини?

Що Казарін запитав би у Зеленського?

Чому до гінеколога необхідно ходити, навіть якщо нічого не болить?

Що треба знати про Нідерланди перед подорожжю?

Чому Пабло Ескобар спалив 2 мільйони доларів?

Як Тіна Кароль займається йогою?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 22.10.2021 / 22.10.2021 10:00
22.10.2021 10:00

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