Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 21.10.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 21.10.2021 Зима близько: українці залишаться у холоді і темряві? Газовий тероризм Путіна: що чекає на Укаїну та Європу? Чому зростають ціни на продукти? "Русскій мір" по-сербськи Чому літаки затримуються, і як з цим боротися? #ДЕ_Декомунізація: чому Ватутіну не місце в Україні? Michelin: що спільного між рестораном та автошинами? Німецька залізниця оплачує пасажирам таксі, якщо запізнюється потяг? Як вибрати пилосмок? Єва Лонгорія у бікіні [read_more_news]