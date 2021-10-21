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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 21.10.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 21.10.2021 Зима близько: українці залишаться у холоді і темряві? Газовий тероризм Путіна: що чекає на Укаїну та Європу? Чому зростають ціни на продукти? "Русскій мір" по-сербськи Чому літаки затримуються, і як з цим боротися? #ДЕ_Декомунізація: чому Ватутіну не місце в Україні? Michelin: що спільного між рестораном та автошинами? Німецька залізниця оплачує пасажирам таксі, якщо запізнюється потяг? Як вибрати пилосмок? Єва Лонгорія у бікіні [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 21.10.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 21.10.2021

Зима близько: українці залишаться у холоді і темряві?

Газовий тероризм Путіна: що чекає на Укаїну та Європу?

Чому зростають ціни на продукти?

“Русскій мір” по-сербськи

Чому літаки затримуються, і як з цим боротися?

#ДЕ_Декомунізація: чому Ватутіну не місце в Україні?

Michelin: що спільного між рестораном та автошинами?

Німецька залізниця оплачує пасажирам таксі, якщо запізнюється потяг?

Як вибрати пилосмок?

Єва Лонгорія у бікіні

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 21.10.2021 / 21.10.2021 10:15
21.10.2021 10:15

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