Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 24.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 24.08.2021 Як українці зруйнували СРСР? Чим закінчився «прощальний візит» Меркель в Україну? Як Росія “зомбує” українців? Чого нас навчили 30 років Незалежності? Чому люди досі несуть гроші у фінансові піраміди? Найрезонансніші злочини в історії незалежної України Евакуація з Афганістану: як люди тікають від “Талібану”? Квітка Цісик була голосом Ford Motors? Як хореографам вдається запам`ятовувати танцювальні рухи? Як українська діаспора в Марокко допомагає нашій армії? Оголена Віра Брежнєва Як репер Каньє Вест познущався зі співачки Тейлор Свіфт? [read_more_news]