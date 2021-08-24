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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 24.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 24.08.2021 Як українці зруйнували СРСР? Чим закінчився «прощальний візит» Меркель в Україну? Як Росія “зомбує” українців? Чого нас навчили 30 років Незалежності? Чому люди досі несуть гроші у фінансові піраміди? Найрезонансніші злочини в історії незалежної України Евакуація з Афганістану: як люди тікають від “Талібану”? Квітка Цісик була голосом Ford Motors? Як хореографам вдається запам`ятовувати танцювальні рухи? Як українська діаспора в Марокко допомагає нашій армії? Оголена Віра Брежнєва Як репер Каньє Вест познущався зі співачки Тейлор Свіфт? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 24.08.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 24.08.2021

Як українці зруйнували СРСР?

Чим закінчився «прощальний візит» Меркель в Україну?

Як Росія “зомбує” українців?

Чого нас навчили 30 років Незалежності?

Чому люди досі несуть гроші у фінансові піраміди?

Найрезонансніші злочини в історії незалежної України

Евакуація з Афганістану: як люди тікають від “Талібану”?

Квітка Цісик була голосом Ford Motors?

Як хореографам вдається запам`ятовувати танцювальні рухи?

Як українська діаспора в Марокко допомагає нашій армії?

Оголена Віра Брежнєва

Як репер Каньє Вест познущався зі співачки Тейлор Свіфт?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 24.08.2021 / 24.08.2021 10:06
24.08.2021 10:06

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