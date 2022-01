Ранок у Великому Місті – випуск від 27.01.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 27.01.2022

Відповіді на найважливіші питання про можливу війну

Які втрати понесе російська армія у разі наступу на Україну?

Що не так з російським рублем?

Де незабаром можлива війна? Мова – не про Україну!

Смертельний відпочинок у горах: чому гинуть туристи?

«Трон» диктатора: навіщо Путін возить із собою персональний туалет?

Чому мільярдер Річард Бренсон їздив по Нью-Йорку на танку?

Шопочьом: ревізія магазинів у маленьких містах

Які дві чужі жінки стали сестрами за допомогою ДНК-тесту?

Де знімали «Володаря перснів»?

Кім Кардашян показала сідниці

Чоловік співачки Фергі зрадив їй із стриптизеркою?

Образи ведучого Павла Казаріна від бренду Lerros

