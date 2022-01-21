Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 21.01.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 21.01.2022 Рейтинг найсильніших армій світу Як Росія розв'язує війни? Які таємниці ховають диктатори? Чому в Росії не носять косоворотку? Українці та росіяни – один народ? Зупинилося: як боротися із порушниками ПДР? "Правила виживання": що робити та куди бігти у разі бойових дій? Що відбувається з доларом? LEROY MERLIN розпочинали з продажу армійського майна? Чому в Марокко ніколи не варто спізнюватися? Чому Кіану Рівза не хотіли бачити у фільмі «Костянтин: володар темряви»? Віра Брежнєва показала груди! [read_more_news]