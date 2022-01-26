Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 26.01.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 26.01.2022 Росія готує серію терактів як привід для наступу на Україну?! Пакт Москви і Берліна: чому німці не продають Україні зброю? 5 причин чому Путін не нападе? Бранці Лукашенка: політичні репресії в Білорусі набирають обертів Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Хто переможе у Третій світовій війні? Як блогерка “завалила” лімітовану колекцію CHANEL? #Шопочьом: як розпізнати протерміновку у маленьких магазинах? Де знімали головні фільми Квентіна Тарантіна? Скільки коштують пісні Артема Пивоварова? Джей Ло показала ідеальний прес [read_more_news]