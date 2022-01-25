Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 25.01.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 25.01.2022 «Катастрофа!»: що буде з Росією в разі повномасштабної війни проти України? Сценарії нападу на Україну: звідки чекати ворога? Правила виживання: що робити й куди бігти в разі бойових дій? Де закінчуються апетити Кремля? Уся правда про Шухевича Хто й навіщо заміновує школи? Омікрон - початок кінця пандемії?! Як заробити мільйони доларів на смітті? Неймовірна історія невловимого грабіжника Чому Шарм Ель Шейх та Хургада – це «несправжній» Єгипет? Елізабет Герлі у мінібікіні Меган Фокс - насправді святоша?! [read_more_news]