Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 20.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 20.08.2021 На АЗС України продають фальсифікат?! Україна – не Росія Медицина майбутнього: які революційні відкриття ви пропустили через пандемію? Чим можуть пишатися українці? Про що Жан Беленюк мріяв до олімпіади? ЗупиниЛося: як боротися з порушниками ПДР? ДТП через яму на дорозі: як відшкодувати збитки? Радянські фотоапарати – плагіат? Куди гайнути на вихідні в Україні? Чому Білл Клінтон – у захваті від «Поліцейської академії»? Корисні лайфхаки для подорожі в Грузію Як виглядала Кім Кардаш’ян у студентські роки? [read_more_news]