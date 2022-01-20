Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 20.01.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 20.01.2022 Кому вигідний арешт Порошенка? Європа чинитиме опір: як Путін своєю війною загнав себе у пастку? Чи можна уникнути великої війни? Чому Швеція різко захотіла в НАТО? Справжня історія Донбасу Як боротися з “лосями” за кермом? Чи нападе Путін на Україну? Beyond meat: курятина з рослин На що здатні злочинці заради контрабанди? Шопочьом: як нас дурять маркетологи? Дженніфер Лопес у шкірі Чому акторку Меггі Сміт не пам’ятають молодою? [read_more_news]