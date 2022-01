Ранок у Великому Місті – випуск від 20.01.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 20.01.2022

Кому вигідний арешт Порошенка?

Європа чинитиме опір: як Путін своєю війною загнав себе у пастку?

Чи можна уникнути великої війни?

Чому Швеція різко захотіла в НАТО?

Справжня історія Донбасу

Як боротися з “лосями” за кермом?

Чи нападе Путін на Україну?

Beyond meat: курятина з рослин

На що здатні злочинці заради контрабанди?

Шопочьом: як нас дурять маркетологи?

Дженніфер Лопес у шкірі

Чому акторку Меггі Сміт не пам’ятають молодою?

