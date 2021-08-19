Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 19.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 19.08.2021 Шпигунка, яка змінила хід історії Чому в Афганістані страшно бути жінкою? Податок на землю: хто і скільки має заплатити? Чому в Україні дехто й досі сумує за "совком"? Навіщо Путіну ще й Лівія? #Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Навіщо в Росії "штампують" вакцини від коронавірусу? Чому Pfizer мріяв придбати AstraZeneca? #Шопочьом: що насправді приховують салони краси? Чому в Туреччині неможливо орендувати житло ріелтора? Як Мадонна відгуляла свій день народження? [read_more_news]