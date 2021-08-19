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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 19.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 19.08.2021 Шпигунка, яка змінила хід історії Чому в Афганістані страшно бути жінкою? Податок на землю: хто і скільки має заплатити? Чому в Україні дехто й досі сумує за "совком"? Навіщо Путіну ще й Лівія? #Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Навіщо в Росії "штампують" вакцини від коронавірусу? Чому Pfizer мріяв придбати AstraZeneca? #Шопочьом: що насправді приховують салони краси? Чому в Туреччині неможливо орендувати житло ріелтора? Як Мадонна відгуляла свій день народження? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 19.08.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 19.08.2021

Шпигунка, яка змінила хід історії

Чому в Афганістані страшно бути жінкою?

Податок на землю: хто і скільки має заплатити?

Чому в Україні дехто й досі сумує за “совком”?

Навіщо Путіну ще й Лівія?

#Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

Навіщо в Росії “штампують” вакцини від коронавірусу?

Чому Pfizer мріяв придбати AstraZeneca?

#Шопочьом: що насправді приховують салони краси?

Чому в Туреччині неможливо орендувати житло ріелтора?

Як Мадонна відгуляла свій день народження?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 19.08.2021 / 19.08.2021 10:00
19.08.2021 10:00

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