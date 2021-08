Ранок у Великому Місті – випуск від 19.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 19.08.2021

Шпигунка, яка змінила хід історії

Чому в Афганістані страшно бути жінкою?

Податок на землю: хто і скільки має заплатити?

Чому в Україні дехто й досі сумує за “совком”?

Навіщо Путіну ще й Лівія?

#Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

Навіщо в Росії “штампують” вакцини від коронавірусу?

Чому Pfizer мріяв придбати AstraZeneca?

#Шопочьом: що насправді приховують салони краси?

Чому в Туреччині неможливо орендувати житло ріелтора?

Як Мадонна відгуляла свій день народження?

