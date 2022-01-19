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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 19.01.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 19.01.2022 Топ найвідоміших замахів на світових політиків Топ пропагандистів Кремля: хто закликає спалити Україну?! Як саме працює ОДКБ? Навіщо китайці послали у Великобританію шпигунів?! Правда про Анну Ярославівну Чому великий Китай хоче розчавити маленьку Литву? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Топ провокацій Кремля на окупованому Донбасі Чому у Microsoft звільнили 18 тисяч працівників?! Шопочьом: як повернути одяг до магазину і отримати свої гроші?! Де насправді знімали Гаррі Поттера? Кім Кардашян у бікіні Чому Тіна Тернер ледь не вбила свого чоловіка? [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 19.01.2022
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 19.01.2022

Топ найвідоміших замахів на світових політиків

Топ пропагандистів Кремля: хто закликає спалити Україну?!

Як саме працює ОДКБ?

Навіщо китайці послали у Великобританію шпигунів?!

Правда про Анну Ярославівну

Чому великий Китай хоче розчавити маленьку Литву?

Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

Топ провокацій Кремля на окупованому Донбасі

Чому у Microsoft звільнили 18 тисяч працівників?!

Шопочьом: як повернути одяг до магазину і отримати свої гроші?!

Де насправді знімали Гаррі Поттера?

Кім Кардашян у бікіні

Чому Тіна Тернер ледь не вбила свого чоловіка?

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 19.01.2022 / 19.01.2022 10:21
19.01.2022 10:21

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