Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 19.01.2022

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 19.01.2022 Топ найвідоміших замахів на світових політиків Топ пропагандистів Кремля: хто закликає спалити Україну?! Як саме працює ОДКБ? Навіщо китайці послали у Великобританію шпигунів?! Правда про Анну Ярославівну Чому великий Китай хоче розчавити маленьку Литву? Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Топ провокацій Кремля на окупованому Донбасі Чому у Microsoft звільнили 18 тисяч працівників?! Шопочьом: як повернути одяг до магазину і отримати свої гроші?! Де насправді знімали Гаррі Поттера? Кім Кардашян у бікіні Чому Тіна Тернер ледь не вбила свого чоловіка? [read_more_news]