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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 24.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 24.12.2021 Донбас-2021: як минув ще один рік війни? Зірвався на вереск: чого Україні та світу очікувати від Путіна у 2022 році? Чи завершиться пандемія COVID-19 у 2022 році? Як пандемія коронавірусу змінила життя українців? Найбільші “зашквари” 2021 року Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Що українці гуглили у 2021 році? Звідки взявся Санта-Клаус? VICI: Юлія Зорій поділилась рецептом незвичайного салату У чому колишній не має права відмовити кувейтський жінці? Чому режисера фільму “Ремпейдж” звинуватили у секс-злочинах?! Єва Лонгорія у купальнику [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 24.12.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 24.12.2021

Донбас-2021: як минув ще один рік війни?

Зірвався на вереск: чого Україні та світу очікувати від Путіна у 2022 році?

Чи завершиться пандемія COVID-19 у 2022 році?

Як пандемія коронавірусу змінила життя українців?

Найбільші “зашквари” 2021 року

Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

Що українці гуглили у 2021 році?

Звідки взявся Санта-Клаус?

VICI: Юлія Зорій поділилась рецептом незвичайного салату

У чому колишній не має права відмовити кувейтський жінці?

Чому режисера фільму “Ремпейдж” звинуватили у секс-злочинах?!

Єва Лонгорія у купальнику

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 24.12.2021 / 24.12.2021 09:40
24.12.2021 09:40

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