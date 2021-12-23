Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 23.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 23.12.2021 Найгучніші політичні події у світі 2021 року «Трон» диктатора: навіщо Путін возить із собою персональний туалет? Росія занурить Україну в хаос?! У 2022 нас очікує повстання роботів-вбивць?! Найрезонансніші злочини 2021 року Речник Зеленського про найбільше досягнення України 2021 року Howard & Sons Pyrotechnics: чемпіони з феєрверків Як підготувати авто до подорожі взимку? Скільки насправді заробляють програмісти? Як Віктор Бронюк схуд на 30 кг? Підлітки без табу [read_more_news]