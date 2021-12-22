Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 22.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 22.12.2021 Справа Порошенка: чому 5-му президенту україни оголосили підозру? «Проворний» згорів: найгучніші провали армії Путіна за 2021 рік США схопили російського шпигуна? Чому антивакцинатори бояться вакцин, але не радіації?! Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Кулінарні збочення диктаторів: тушонка з кобри та суп із собачатини! Якщо банк збанкрутував – як повернути гроші? Які бренди заробляють найбільше під час новорічних свят? Шопочьом: чи вигідно купувати солодкі новорічні подарунки? Як Єва Лонгорія прикрасила будинок до Різдва? Святкові дива Мішель Пфайфер працювала касиром?! [read_more_news]