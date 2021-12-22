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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 22.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 22.12.2021 Справа Порошенка: чому 5-му президенту україни оголосили підозру? «Проворний» згорів: найгучніші провали армії Путіна за 2021 рік США схопили російського шпигуна? Чому антивакцинатори бояться вакцин, але не радіації?! Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР? Кулінарні збочення диктаторів: тушонка з кобри та суп із собачатини! Якщо банк збанкрутував – як повернути гроші? Які бренди заробляють найбільше під час новорічних свят? Шопочьом: чи вигідно купувати солодкі новорічні подарунки? Як Єва Лонгорія прикрасила будинок до Різдва? Святкові дива Мішель Пфайфер працювала касиром?! [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 22.12.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 22.12.2021

Справа Порошенка: чому 5-му президенту україни оголосили підозру?

«Проворний» згорів: найгучніші провали армії Путіна за 2021 рік

США схопили російського шпигуна?

Чому антивакцинатори бояться вакцин, але не радіації?!

Зупинилося: як боротися з порушниками ПДР?

Кулінарні збочення диктаторів: тушонка з кобри та суп із собачатини!

Якщо банк збанкрутував – як повернути гроші?

Які бренди заробляють найбільше під час новорічних свят?

Шопочьом: чи вигідно купувати солодкі новорічні подарунки?

Як Єва Лонгорія прикрасила будинок до Різдва?

Святкові дива

Мішель Пфайфер працювала касиром?!

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 22.12.2021 / 22.12.2021 10:10
22.12.2021 10:10

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