Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 21.12.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 21.12.2021 Кремлівський ультиматум: що Путін вимагає у НАТО? Найбільші перемоги України-2021 Кому вигідно не визнавати війну Росії проти України? Міфи історії: Анна Ярославівна Найрезонансніші ДТП 2021 року Санта-Клауси вчаться літати на оленях у школі?! Чому єгиптяни не святкують Новий рік? Чому всім необхідно пройти обстеження у проктолога? VICI: Юлія Зорій приготувала смачну страву Ріанна показала апетитні форми [read_more_news]