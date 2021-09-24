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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 24.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 24.09.2021 Що Зеленський привіз із Генасамблеї ООН? Хто може перетворити Північний потік-2 у руїну? Медицина майбутнього: як виявити безсимптомний рак за аналізом крові? “Війна за борщ” Хто запросив спортсменку Ольгу Саладуху у політику? ЗупиниЛося: як боротися з порушниками ПДР? Радянська побутова техніка — плагіат Від якої їжі варто відмовитись назавжди? Як стрічка “Джуманджі” озолотила Дуейна “Скелю” Джонсона? Оголені Меган Фокс і Кардаш'ян PinchukArtCentre: мистецтво майбутнього [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 24.09.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 24.09.2021

Що Зеленський привіз із Генасамблеї ООН?

Хто може перетворити Північний потік-2 у руїну?

Медицина майбутнього: як виявити безсимптомний рак за аналізом крові?

“Війна за борщ”

Хто запросив спортсменку Ольгу Саладуху у політику?

ЗупиниЛося: як боротися з порушниками ПДР?

Радянська побутова техніка — плагіат

Від якої їжі варто відмовитись назавжди?

Як стрічка “Джуманджі” озолотила Дуейна “Скелю” Джонсона?

Оголені Меган Фокс і Кардаш’ян

PinchukArtCentre: мистецтво майбутнього

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 24.09.2021 / 24.09.2021 10:21
24.09.2021 10:21

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