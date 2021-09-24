Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 24.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 24.09.2021 Що Зеленський привіз із Генасамблеї ООН? Хто може перетворити Північний потік-2 у руїну? Медицина майбутнього: як виявити безсимптомний рак за аналізом крові? “Війна за борщ” Хто запросив спортсменку Ольгу Саладуху у політику? ЗупиниЛося: як боротися з порушниками ПДР? Радянська побутова техніка — плагіат Від якої їжі варто відмовитись назавжди? Як стрічка “Джуманджі” озолотила Дуейна “Скелю” Джонсона? Оголені Меган Фокс і Кардаш'ян PinchukArtCentre: мистецтво майбутнього [read_more_news]