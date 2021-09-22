Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 22.09.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 22.09.2021 Nova abetka: чому в Україні обговорюють перехід на латиницю? Суд у справі збиття Boeing МН-17: як Кремль знову замітає сліди? Чому у ТікТок цькують дітей? У НАТО розкол через підводні човни? ЗупиниЛося: як боротися з порушниками ПДР? Кому варто щепитися від грипу? Gucci був масовим брендом? Шопочьом: протерміновані будівельні матеріали Чоловікам теж потрібна психологічна допомога? Ніколь Кідман на обкладинці модного журналу Yes brainstorming: виклики сьогодення [read_more_news]